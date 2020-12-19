كيفية التسجيل في بوابة مدرستي التعليمية بدون توكلنا ١٤٤٢

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التسجيل في بوابة مدرستي نال إقبال عدد كبير من الكلاب والمعلمين، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق عدة منصات تعليمية لسير المنظومة التعليمية عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالوزارة، فمن خلال المنصة يقوم الطالب بتلقي جميع المواد المقررة عليه كما لو كان في مدرسة حقيقية، ويقوم بسماع المعلم ومناقشته وتبادل الأسئلة وغيرها، وها هو الفصل الدراسي الأول على وشك الانتهاء، وأيام قليلة وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لذلك تزداد التساؤلات حول المنصة وكيفية التسجيل عليها.كيفية التسجيل في بوابة مدرستي بدون الحاجة لبرنامج توكلنا
- قد يتعذر على بعض الطلاب تنزيل تطبيق توكلنا على الجوال لأي سبب من الأسباب، يمكنه الدخول إلى المنصة من خلال الخطوات التالية:
- أولاً قم بالدخول إلى موقع العودة إلى المدارس “back to school“
- بعد ذلك قم بالضغط على نافذة تسجيل جديد الموجودة في أعلى الصفحة
- عليك كتابة رقم الهويّة الخاص بك بشكل صحيح والتأكد من صحتها
- أو عن طريق إدخال رقم الإقامة
- ثمّ قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك
- بعد ذلك قم بنقل رمز التّحقّق الموجود أمامك على الصفحة
- وأخيراً قم بالضغط على كلمة تحقق
- انتظر قليلاً حتى تظهر الرسالة المؤكدة لتسجيل الدخول الخاص بك.
رابط موقع العودة إلى المدارس backtoschool.sa
يمكن لجميع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية عن طريق بوابة العودة إلى المدارس دون الحاجة إلى تحميل تطبيق توكلنا ، فقط من خلال الرابط الخاص بالموقع.
خطوات تسجيل الحضور في منصة مدرستي
تمثل منصة مدرستي التعليمية جو المدرسة الحقيقية من خلال حضور الطلاب والطالبات والمعلمين والتواصل من خلال المنصة، و تقوم المنصة بتسجيل الحضور للطلاب وإذا أردت تسجيل الحضور اتبع الخطوات التالية:
- بعد إنهاء عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال موقع العودة إلى الدراسة، قم بالتوجه إلى “منصّة مدرستي“
- بعد ذلك قم بتسجيل الدّخول إلى نافذة حساب المعلّم
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الطّلاب
- ثم اضغط على الحضور والغياب وبعد ذلك قم بتحديد الحضور في أي درس أو اختبار
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة رصد الغياب لتشاهد أيام الغياب الخاصة بك.
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