مقاتلات تركية تنتهك أجواء العراق وتقصف 8 قرى فى كردستان

جدة - نرمين السيد - قصفت الطائرات الحربية التركية 8 قرى فى إقليم كردستان العراقى، فجر اليوم السبت، حيث استهدف القصف مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمال محافظة دهوك العراقية شمال العراق.





ووفقًا لموقع "السومرية نيوز" العراقى، فقد استهدفت الهجمات 8 قرى للأكراد فى مناطق "نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهى" الحدودية التابعة لقضاء زاخو، والتى تزعم أنقرة أنها مخابى لمسلحى حزب العمال الكردستانى. وأشار الموقع العراقى إلى أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التى تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والأضرار حتى الآن.

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