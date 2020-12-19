روسيا تكسر حاجز الـ 50 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا ، اليوم السبت، وفاة 585 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الوباء فى البلاد إلى 50.347 وفاة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، سجلت روسيا 28.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، من بينها 6.459 إصابة فى العاصمة موسكو، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 2.819.429 إصابة مؤكدة فى البلاد.

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