3 قتلى فى تفجير انتحارى نفذته مراهقة فى شرق نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وتزايدت وتيرة أعمال العنف والإرهابى فى نيجيريا مؤخرًا، حيث هاجم مسلحون مدرسة ثانوية فى ولاية كاتسينا شمالي البلاد، الأسبوع الماضى، فى عملية خطف بهدف الحصول على فدية، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد.
وأدان الرئيس النيجيرى محمد بخارى، الهجوم، موجهًا بتعزيز الأمن فى المدارس، وحض القوى الأمنية على توقيف المسلحين.
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