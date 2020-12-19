الأمم المتحدة تنشر جنودًا فى إفريقيا الوسطى بعد وقوع هجمات مسلحة

جدة - نرمين السيد - نشرت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام فى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس الجمعة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنته مجموعات مسلحة فى غرب الجمهورية، فى محاولة لزعزعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى يفترض أن تجرى فى 27 ديسمبر الجارى.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة فى إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، فلاديمير مونتيرو، إن البعثة "نشرت قوات فى بوسمبتيلى وبوسمبيلى، وهما بلدتان فى منطقة أومبيلا-مبوكو، استهدفتهما هجمات لمسلحين تابعين لمجموعات (العودة والمطالبة وإعادة التأهيل) و(الحركة الوطنية لإفريقيا الوسطى) و(حركة آنتى-بالاكا)".

وتسيطر المجموعات الثلاث الكبرى المشار إليها، على ثلثى أراضى جمهورية إفريقيا الوسطى، إذ هددت بمهاجمة سلطة الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، إذا لجأ إلى التزوير للفوز بولاية ثانية.

وقالت مصادر من منظمات للعمل الإنسانى والأمم المتحدة، إن مجموعات مسلحة استولت على مناطق تقع على المحاور المؤدية إلى العاصمة بانجى التى باتت مهددة بحصار عن بعد.

وقالت البعثة الأممية، إن "تعزيز موارد مينوسكا بما فى ذلك بالوسائل الجوية هو رد على أعمال العنف التى ارتكبتها هذه المجموعات، وأثرت على يالوكى وبوزوم" اللتين تبعدان نحو 200 كيلومتر عن بانجى. وقد أسفرت عن سقوط قتيلين من أفراد القوات الحكومية.

ومن جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، بتصعيد العنف، داعيًا "جميع الأطراف إلى وقف جميع أشكال العداء بشكل عاجل"، على حد قول المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

كما دعا جوتيريش الأطراف إلى حل أى خلاف بطريقة سلمية، بما يخدم مصالح شعب إفريقيا الوسطى الذى "عانى لفترة طويلة من النزاع وعدم الاستقرار".