فرنسا تتهم شريك الملياردير جيفري ابستاين باغتصاب القاصرات

وجه الادعاء الفرنسي تهم اغتصاب القاصرات والاعتداء الجنسي، إلى الشريك السابق للملياردير الأمريكي المنتحر جيفري ابستاين.

وألقت السلطات الفرنسية، القبض على وكيل عارضات الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل، في مطار شارل ديجول، حيث كان يستعد للتوجه إلى السنغال، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأكدت النيابة العامة، أن برونيل صاحب الـ74 عاما، يواجه تهم اغتصاب قاصرات لا تزيد أعمارهن على 15 عاما، فضلا عن اتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسي.

وعثر على رجل الأعمال الأمريكي جيفري ابستاين ميتا، العام الماضي، في زنزانته بنيويورك حيث كان ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات جنسيا.

وبحسب التقارير، لعب وكيل عارضات الأزياء الفرنسي دور الوسيط لجيفري ابستاين لجلب الفتيات القاصرات تمهيدا لاستغلالهن جنسيا، حيث يمتلك الملياردير الأمريكي شقة فاخرة في باريس كانت تتم فيها المقابلات.

واختفى برونيل لسنوات، فيما تتهمه امرأتان على الأقل في الولايات المتحدة بلعب دور الوساطة في جلب الفتيات من الأوساط الفقيرة لصديقه ابستاين، بعد أن وعدهن بالعمل في مجال عرض الأزياء.

وعلى خلفية تلك الاتهامات، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول تورط برونيل في اغتصاب القاصرات والاعتداء الجنسي والاتجار البشر، وسط تكهنات بوجود فرنسيات بين الضحايا.