إصابة رئيس كتلة حركة النهضة التونسية بفيروس كورونا

أعلن رئيس كتلة حركة النهضة الإخوانية التونسية بالبرلمان "عماد الخميري" اليوم السبت عبر تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إصابته بفيروس كورونا بعد صدور نتيجة التحليل الذي قام به وكانت إيجابية.
في سياق منفصل كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، عن مخطط لاغتيالها عن طريق حادث سير.
وذكرت موسي في شريط فيديو "يخططون لقتلي (في إشارة إلى إخوان تونس)، ولكن ليس بالرصاص، وإنما بحادث سير، داعية أنصارها إلى مواصلة الطريق في حال اغتيالها"، معلنة عن إطلاق ما أسمتها ثورة التنوير.
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