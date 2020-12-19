الغارات التركية تستبيح الأجواء العراقية بحجة ضرب العمال الكردستاني

في خرق جديد للسيادة العراقية، شنت الطائرات الحربية التركية غارة على العراق، وضربت بعض المناطق الحدودية التابعة لقضاء زاخو شمال محافظة دهوك العراقية.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن الهجمات استهدفت مواقع مسلحي «حزب العمال الكردستاني» في مناطق نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو.
وأشارت وسائل الإعلام العراقية إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والأضرار.
وتقوم المقاتلات والمدفعية التركية بين الحين والآخر بقصف مواقع «حزب العمال الكردستاني» التركي، الذي تصنفه «إرهابيًا»، وتزعم أنقرة إنه يتخذ من الجبال العراقية قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية.
وقبل أسبوعين، قامت الطائرات التركية بغارات مماثلة، حيث قصفت محيط قريتين على سفح جبل كارة بناحية ديرالوك التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك.
وقال مدير ناحية ديرالوك، سامي برواري، إن "القصف استهدف مواقع في قريتي كركاش وسبينداري"، مضيفًا أن "القصف أثار هلع الأهالي دون أن يوقع أي خسائر".
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