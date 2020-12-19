نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تقدم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت دولة الإمارات، المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع سفارة الإمارات في روما، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في مدينة نابولي والمدن الأخرى في جنوب إيطاليا.

وقد وجه ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بتقديم المساعدات للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم.

وقد شارك في توزيع المساعدات على المستفيدين في نابولي، نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة لدى إيطاليا أحمد الملا، ورئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي ريكاردو مونتي، ومدير جمعية سانت ايجيديو الخيرية البروفسور ماركو روسي.

وكان ريكاردو مونتي، ثمن مبادرة الإمارات بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكداً أن "هذه اللفتة الكريمة من الإمارات تجسد مشاعر التضامن بين البلدين"، وتوجه بالشكر للشيخ حمدان بن زايد ال نهيان، على توجيهاته الكريمة بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنيا الخير والسلام للإمارات قيادة وشعباً.

ووجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤخراً بتوفير المساعدات الشتوية لحوالي 15 ألف أسرة في إيطاليا وجمهوريتي سان مارينو ومقدونيا.