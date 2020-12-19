الأن مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس ومتابعة الماتش لحظة بلحظه

ينطلق اليوم ماتش ليفربول امام كريستال بالاس لتعزيز تصدر الدوري الإنجليزي، ويدخل اللقاء ليفربول بحماس مرتفع، عقب توليه قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه المستحق على توتنهام الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف، ويريد الفريق بقيادة محمد صلاح الفوز لتأكيد صدارته، يقود كريستال بالاس مدرب ليفربول السابق الذي قد دربه لمدة عام واحد فقط، لذا فهو يعلم جيدا نقاط قوة وضعف الليفر، لكن كل هذا لن يقف أمام عزيمة لاعبي الفريق الذين عبروا عن تمنيهم بالفوز باللقاء وغرد البعض منهم بعبارات حماسية واثقين في الفوز لاستكمال الصدارة، وكان محمد صلاح قد عبر عن استياءه الشديد بعدم ارتداء شارة الكابتن في المباريات الأخيرة، وعبر النجم الكبير عن حزنه لوفاة مارادونا الأسطورة الأرجنتينية الكبيرة، وقال انه كان يعتبره ملهما كبيرا له في حياته الكروية.

ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم

بتصدر ليفربول بقيادة صلاح قائمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 28 نقطة و 13 فوز يعقبه توتنهام في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، ويأتي خلفيهما ساوثمبتون برصيد 24 نقطة، وتعادل الليفر 4 مباريات فيما فاز ب 8 مباريات وخسر واحدة فقط، وبهذا فانه يبتعد على صاحب المركز الثاني ب 3 نقاط كان قد حصدها من تغلبه عليه فى المباراة السابقة، حيث استطاع الفوز عليه وحصد الثلاث نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يعتبر ترتيب محمد صلاح فى قائمة هدافين الدوري الإنجليزي هو الأول، حيث يتساوى هو كالفيرت لاعب ايفرتون، وسون هيونغ مين لاعب توتنهام برصيد 11 هدف أحرزهم صلاح من خلال 13 مباراة حتى الأن، ويتلوهم فى الصدارة اللعاب جيمي فاردي لاعب ليستر الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

وتنقل المباراة عدة قنوات على الأقمار الصناعية، ومن أشهرها قنوات الجزيرة سابقا وما تعرف ب بي ان سبورت الأن وهي كالتالي

bein sport hd 1,2,11,4k، وتردد القناة الناقلة للماتش اليوم على قمر سهيل-1 11547 عامودي.

يوتلسات وترددها على 11013 أفقي.

موعد مباراة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تبدأ المباراة التي يستضيفها ملعب سيل هرست بارك بين ليفربول وكريستال، في خضام مباريات الجولة 14، في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

والثانية والنصف بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الثانية عشر والنصف بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن يعلق على المباراة الهامة المعلق المعروف حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع لخوض اللقاء

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