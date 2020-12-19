قريبا حدثا فلكيا نادرا لن يتكرر حتى عام 2080

الظواهر الكونية الطبيعية يقصد بها كل التغيرات والأحداث التي من الممكن أن تحدث في الكون ،وتحدث طبيعيا أي بدون تدخل الجنس البشري بها ،وذلك يكون نتيجة حدوث الأسباب التي تؤدي إلي ظهور هذه الظواهر ،فهي لا تعتمد مطلقا على الإنسان لظهورها ، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الظواهر الطبيعية من الممكن أن تكون مصدر خطر للكائنات الحية وحياتهم ، ومن الممكن أن تكون لها تأثير إيجابي محمود أثرة على الكائنات الحية وحياتهم وتعمل على تحسين حياتهم المعيشية ، وقريبا سيحدث حدثا كونيا نادرا مساء الاثنين 21 ديسمبر .

قريبا حدثا فلكيا نادرا

قريبا سوف يضئ مشهد كوني معروف باسم نجمة الكريسماس سماء الأرض ،وذلك حيث سيجتمع كوكب المشتري مع كوكب زحل مساء الاثنين 21 ديسمبر ويحدث هذا الحدث كل 20 عاما ، يتم تقاطع كوكب المشتري وكوكب زحل مع مسارات الغاز العملاقة الموجودة في السماء وهو ما يسمي ب “الاقتران العظيم ” ويقترب الكوكبان من بعضهما تقريبا ونادرا ما يحدث هذا ،ومع هذا فإن أقتران العام يكون بشكل مميز واستثنائي ، حيث سيقترب زحل والمشتري لدرجة كبيرة مما يمثل شكل أشبه لنجمة الكريسماس

وصف لظاهرة نجمة الكريسماس

يوم الاثنين الموافق 21ديسمبر سوف يبلغ الاقتران ذروته وسوف يصبح كوكب المشتري وكوكب زحل على مسافة 0.1 من بعضهما البعض ، وفي أقرب نقطة من بعضهما، وفي هذه السنة ستكون المسافة بين الكواكب أقل من خُمس قطر القمر، مما ينتج عنه ظهور الكواكب كنجم واحد بالعين المجردة،وسوف يظهر الكوكبان قريبين جدا من بعضهما لدرجة أنه إصبع الخنصر يستطيع تغطية كليهما بكل سهولة، وسيكرن أيضاً من السهل رؤية الكواكب بالعين المجردة عند النظر نحو الجنوب الغربي بعد غروب الشمس مباشرة، ويُذكر أن أخر أقتران ظهر مثل هذا الاقتران وهذا القرب الكبير، والذي من السهل ملاحظته بالعين المجردة كان عام ١٢٢٦، وعلميا لن يتكرر هذا الاقتران العظيم حتي عام ٢٠٨٠.

اقتران هذه الظاهرة مع الانقلاب الشتوي

ويذكر أن هذا الاقتران العظيم هذا العام سوف يحدث متزامنا مع حدوث الانقلاب الشتوي وتعتبر هذه هي أطول ليلة في هذا العام ، ويجب أن تضع في الاعتبار أن لرؤية الاقتران فرصة صغيرة وذلك لأنه ستظهر نجمة الكريسماس بعد ساعات قليلة من غروب الشمس.