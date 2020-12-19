أسعار الإقامة والتأشيرات للوافدين في السعودية

في ظل جائحه الكرونه التي اجتاحت العالم وأثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي على غرار الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في عام 2008 ولكن الواقع اشد ومراره لفقدان الكثيرين من البشر بسبب تركه الجائحة التي مازال العالم يقف عاجزا أمام غلاتي ستطيح بالكثير من الكائنات الاقتصادية الكبرى والتي تسببت في مغادره الكثيرين للبلاد المغتربين فيها وعلى راسه تلك البلاد التي شاهدت الجائحة هي المملكة العربية السعودية والتي يعمل بها الملايين من كافه أفطار الوطن العربي الذين يتابعون بشغف أخبار المتعلقة بالإقامة والتأشيرات والمغادرة والزهرات من الخدمات التي تتعلق بهم و بذويهم سواء غادروا المملكة قبل الجائحة أو ما زال معلقين بدون عمل في السعودية يقوموا بالمغادرة في التصدير النهائي وعليكم بيان الأسعار الجديدة للمقيمين والتأشيرات لعام 2021 و تحديد المدة التي يجب المغادرة فيها والتي تم تحديدها بشهرين فقط هيئه الجوازات السعودية في تحذيرها شديد اللهجة في حالات الخروج النهائي.

حيث أكدت أدارة الجوازات أن عواقب عدم مغادره العامل المقيم للمخرج النهائي الموعد الذي تم تحديده له سيكون معاقب رادعه وأما في حاله مخالفه ذلك فيجب على المقيم أن يفعل تلك الخطوات بعد عودته إلى وطني حيث اكد مكتب الجوازات السعودية انه في حاله المغادرة خلال المدة البلاغة شهرين سوف يتم توقيع غرامه تقدر ب 1000 ريال سعودي على المقيم حتى يتمكن من إلغاء تأشيرة ابتداء من الشهر المقبل وكانت أسعارها كالتالي

أسعار الإقامة والتأشيرات للأجانب في المملكة العربية السعودية

تأشيرة الدخول عبرا للسعوديه تم تحديدها ب 300 ريال تمديد تأشيرة الزيارة ألعائلية تم تحديد بمئة ريال تأشيرة الدخول المتعدد تم تحديدها ب 3,000 ريال وسوف تكون مدتها 6 شهور تأشيرة الخروج والعودة المتعددة وتم تحديدها ب500ريال وستكون مدتها ثلاثة اشهر تم تحديد رسوم تجديد المقيم لزوجته ب 500 ريال سعودي عن السنه حيث كانت في الفترة الماضية تكلفه المرافقة من 500 ريال إلى 600 ريال وبحلول عام 2021 سوف تكون تكلفه أضافية من 700 ريال إلى 800 ريال وسوف يكون التحصيل في الشهر السادس من العام 2021 وذلك ما أعلنته أدارة الجوازات السعودية وأعلنت انه أيضا سيتم الدفع من خلال انظمه سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.