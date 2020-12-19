خطوات فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين والتعرف على شروط التقديم

وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1442، حيث يعد بنك الراجحي من أهم البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية، ويعد ضمن الشركات المصرفية المساهمة، ويتميز هذا البنك بأنه يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة في جميع تعاملاته، ويضم أكبر قاعدة للعملاء، ويحتوي هذا المصرف على فروع عديدة حوالي 570 فرع، منها في الأردن والكويت وماليزيا، ومنها 150 فرع خاص بالنساء فقط في المملكة، تأسس هذا المصرف عام 1957 يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصرافة تمتد لحوالي 50 عام، وقد تم دمج المؤسسات العامة التي تحمل اسم الراجحي إلى شركة مصرفية كبرى للتجارة وذلك في عام 1978.

هناك خطوات يجب إتباعها عند فتح حساب في بنك الراجحي، وذلك دون الذهاب للبنك وعملية تسهيل التسجيل في المصرف وفتح حساب للمقيمين هناك، سهل البنك على المواطنين فتح الحساب والتسجيل فيه من خلال التطبيق الإلكتروني المعتمد بشكل رسمي من المملكة السعودية، حيث تعد هذه الخدمة أتاحت للعميل سهولة التعامل مع المصرف وفتح الحساب بكل سهولة دون الذهاب إليه.

أولاً الدخول على موقع المصرف الإلكتروني.

قراءة الشروط والأحكام الذي تنص على فتح الحساب، ثم الضغط على كلمة موافق.

إختيار الجنسية ونوع الهوية المطلوبة.

تسجيل رقم الهوية ورقم الجوال المطلوب بطريقة صحيحة، لأن من خلاله سوف يتم إرسال رسائل المصرف.

تسجيل اللقب وتسجيل البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

الضغط على المبلغ المتوقع لعملية واحدة شهرياً.

الضغط على دخلك الشهري وإضافة رمز التحقق، وكتابته في المربع الموجود في الأسفل.

الضغط على كلمة التالي، ثم إختيار الفرع القريب منك، كتابة كافة البيانات الخاصة بالضرائب، والعائلة وأرقام هواتفهم والجنسية ومكان معيشتهم.

الضغط على كلمة موافق.

سوف تصلك رسالة عبر الهاتف تفيد بإتمام التسجيل وفتح الحساب بنجاح، مرفقاً برقم حساب خاص بك.