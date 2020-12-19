هاتف شاومي redmi 9 power الجديد بنسخه جيده وأسعار مثيره

أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي redmi 9 power الجديد من شاومي والتي أعلنت عنه عبر صفحتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، شاومي redmi 9 power يعتبر من احسن الهواتف الجديدة لأنة يعتبر له مواصفات ومميزات عديده وبأسعار مثيره ومتوسطه وحيث تتوقع شاومي سرعه انتشار الهاتف وسرعه بيعه في الأسواق وذلك لمميزاته، وجاء هاتف شاومي redmi 9 power الجديد ليثير المنافسة بين الهواتف الأخري من حيث الأسعار والمواصفات. مواصفات شاومي redmi 9 power مواصفات شاومي redmi 9 power أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي redmi 9 power الجديد والتي أعلنت عنه وعن مواصفاته والتي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي: أبعاد الهاتف 162.3×9.6 ملي مع وزن 198 جرام.

الهاتف مقاوم لقطرات الماء.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك بولي كاربونيت بالكامل.

الهاتف يدعم مكان لشريحتين اتصال من الجيل الرابع من نوع نانو.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري 512 جيجا لزيادة مساحه التخزين.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd بحجم 6.53 بوصه وتأتي بدقه 1080×2340 بكسل وجودتها fhd وتأتي أيضا الشاشة بكثافه بكسلات 395 بكسل لكل بوصه وأبعاد 19.5:9 وتأتي أيضا مع نوتش water drop أعلاها وتأتي بطبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل ثالث.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snap dragon 662 ثماني النواة مع معالج رسومي اخر من نوع adreno 610.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

مساحه تخزين الهاتف تتوفر بنسختين الأولي 64 جيجا والثانية 128 جيجا مع رام 4 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل وهي المخصصة للعزل مع فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم سماعات خارجيه استريو.

الهاتف يدعم منفذ خارجي لسماعات الأذن.

الهاتف يدعم مستشعر بصمه مدمجه بزر البور مع وجود أيضا بصمه وجه.

الهاتف يدعم بطاريه تأتي بسعة 6000 ملي أمبير مع شاحن بقوه 18 وأت.

ألوان الهاتف اللون الأسود واللون الأخضر واللون الأحمر واللون الأزرق. سعر شاومي redmi 9 power سعر شاومي redmi 9 power أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي redmi 9 power والمتوفر بنسختين الأولي 64 جيجا بسعر 150 دولار والثانية 128 جيجا بسعر 165 دولار كما أعلنت أيضا عن ميعاد طرح الهاتف بالأسواق يوم 22 ديسمبر 2020 القادم.

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