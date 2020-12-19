الدنمارك تتهم امرأة من أصول تركية بالتجسس لصالح أنقرة

جدة - نرمين السيد - اتهمت السلطات الدنماركية سيدة من أصول تركية بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وذلك بعد ثبوت قيامها بنقل معلومات إلى أنقرة عن مواطنين أتراك ينتمون إلى حركة الخدمة التى صنفتها تركيا كحركة "إرهابية"، وتتهمها بتنفيذ انقلاب عام 2016 فى تركيا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، فمن المتوقع أن تواجه المتهمة، 47 عامًا، عقوبة السجن 6 سنوات والترحيل، لافتة إلى بدء التحقيق معها وإعداد لائحة اتهام ضدها. وبدأت واقعة التجسس عندما قامت السيدة التركية بإرسال رسالة إلكترونية إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية فرع أنقرة، يوم الجمعة 19 أغسطس 2016، قالت فيها: "أنا أعيش فى الدنمارك"، وأدرجت فى رسالتها أسماء وألقاب أشخاص يعيشون معها فى نفس الحى، ومن بينهم معلمون وإداريون فى مدرسة افتتحها عدد من أعضاء حركة الخدمة فى العاصمة كوبنهاجن. وتأتى واقعة الدنمارك بعد أيام من تحذيرات أطلقتها السفارة البلغارية تحذر من ممارسات المخابرات التركية والتجسس على مواطنيها.

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