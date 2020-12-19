الاتحاد الأوروبى يدعو إثيوبيا إلى التزام القانون الإنسانى والدولى

جدة - نرمين السيد - وتشير التقارير إلى مقتل الآلاف وفرار نحو مليون شخص من ديارهم بعد صراع استمر لعامين بين حكومة أبى أحمد، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وحتى حرب نوفمبر الماضى.
وحذرت منظمات إغاثة من حدوث أزمة إنسانية فى تيجراى التى كان 600 ألف فيها يحصلون على مساعدات غذائية حتى قبل الحرب، وتسعى الأمم المتحدة ومنظمات أخرى إلى الوصول الآمن إلى معظم أنحاء تيجراى.
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