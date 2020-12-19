خيبة أمل لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.. تقرير يعلن عدم فاعلية القبة الحديدية ويصفها بالغربال

كشف تقرير أمريكي اليوم السبت عن فشل ذريع لأنظمة الدفاع الجوي التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي والتي تتلخص فى عدم فاعلية القبة الحديدية.

وأكدت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، عدم فاعلية نظام "القبة الحديدية" الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما وصفه خبير أمريكي بأنه مجرد "غربال حديدي" مضاد للصواريخ.

وأوضحت "ناشيونال إنترست" أن إطلاق حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة مئات الصواريخ، أوائل الشهر الجاري، على إسرائيل كشف نقاط ضعف "القبة الحديدية" التي اسقطت 240 صاروخًا من أصل 690 صاروخًا أطلقتها حماس، ما يعني أن ادعاءات تل أبيب بأن دقة إصابة هذه المنظومة تصل إلى 86% هي خاطئة تمامًا.

واشار التقرير إلى أن شكوكًا كثيرة برزت بشأن "القبة الحديدية" خلال حرب العام 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفة أن الإسرائيليين أنفسهم باتوا يشككون بفاعلية المنظومة بعد مقتل 4 إسرائيليين بصواريخ حماس خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تمتلك 10 بطاريات من ذلك النظام تشمل 3 راجمات كبيرة تصل تكلفة الصاروخ الواحد إلى نحو 100 ألف دولار، متسائلًا: كيف سيواجه هذا النظام صواريخ حزب الله الشيعي اللبناني الذي يمتلك أكثر من 130 ألف صاورخ؟.