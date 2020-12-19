اللحظات الأخيرة.. نواب بريطانيون يحذرون من عدم استعداد البلاد لـ بريكست

حذر نواب بريطانيون اليوم السبت من عدم استعداد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ودخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في الساعات الأخيرة من مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتتواصل المحادثات وسط انقسامات شديدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري، حيث ترى بريطانيا أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير معقولة، فيما تعدها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد أمرا لا يمكن التنازل عنه، خاصة فرنسا وهولندا وإسبانيا.

بدوره قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إنها لحظة الحقيقة ولم يتبق سوى القليل من الوقت فقط لإنجاح هذه المفاوضات.