حذر نواب بريطانيون اليوم السبت من عدم استعداد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ودخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في الساعات الأخيرة من مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتواصل المحادثات وسط انقسامات شديدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري، حيث ترى بريطانيا أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير معقولة، فيما تعدها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد أمرا لا يمكن التنازل عنه، خاصة فرنسا وهولندا وإسبانيا.
بدوره قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إنها لحظة الحقيقة ولم يتبق سوى القليل من الوقت فقط لإنجاح هذه المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللحظات الأخيرة.. نواب بريطانيون يحذرون من عدم استعداد البلاد لـ بريكست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.