دعمت الحوثيين في اليمن.. تقرير خطير يكشف تورط قطر في مهاجمة السعودية

كشف تقرير جديد، عن أن نظام قطر متورط في تمويل وتمكين الوصول لشحنات مكونات الطائرات بدون طيار من الصين وأوروبا إلى المتمردين الحوثيين في اليمن التي يستخدمونها في ضرب السعودية والإغارة على مدنها، وهو ما يجعل النظام القطري والإيراني شريكين مع الحوثيين بالهجوم على المملكة.

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مسئولين أمنيين من الولايات المتحدة الأمريكية سيقدمون في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في أوروبا معلومات إلى لجنة دولية حول شحنات مواد تساعد على صنع الطائرات المسيرة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإنهم سيطالبون بأن يتم التحقيق في ذلك بشكل رسمي واضح.

قال أحد المسئولين، إن الفريق الأمريكي لديه معلومات عن المسئولين المعنيين، إضافةً إلى توثيق لتحويلات الأموال وشحنات الذهب التي مكنت من الشراء.

من المقرر نشر تقرير رسمي حول "علاقة العميل" الحوثي بقطر في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل.

وقال أحد الذين تقدموا للإدلاء بشهادتهم "سيعتمد تقرير الخبراء على الشهود الذين كانوا متعاقدين مع الشخصيات المعنية".

منذ استيلاء الحوثيين على أجزاء من اليمن في عام 2014، كانت هناك زيادة كبيرة في قدرات المتمردين على صنع الطائرات بدون طيار ، بدعم في المقام الأول من إيران وعملاء فيلق الحرس الثوري.

وقال التقرير، إن الحوثيين يعتمدون أيضًا على التكنولوجيا الصينية والأوروبية المنقولة عبر موانئ في إفريقيا.

في منتصف عام 2018 ، بدأ الحوثيون في استخدام طائرات بدون طيار أكثر تقدمًا من سلسلة صماد الإيرانية، والتي يُعتقد أن لها ثلاثة متغيرات بمدى تشغيلي يتجاوز 1000 كيلومتر.

تمتلك هذه الطائرات بدون طيار محركات قوية ويمكنها حمل رؤوس حربية أكبر.

وضع ملف تم توزيعه في وقت سابق من هذا العام تفاصيل حول كيفية تمويل إنتاج الحوثيين للطائرات بدون طيار من قبل قطر.

باستخدام شركة تعمل كواجهة في قبرص أعادت تدوير الأموال من تجارة الذهب في وسط إفريقيا ، تم قمت سددت ثمن المدفوعات إلى الموردين الأوروبيين.

وتشمل الأدلة قسائم مصرفية وأوراق بشأن شحنة نقدية وسجلات صوتية ومرئية للمسؤولين القطريين المشاركين في التجارة.

يُظهر الملف أيضًا الروابط بين الشركة الواجهة والمؤسسات المالية القطرية .

وتتضمن الوثائق معلومات عن علاقات قطر بحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين.

بشكل منفصل ، ادعى نائب بريطاني هذا الأسبوع أن تقريرًا بحثيًا ذكر أن الولايات المتحدة ، التي يوجد لها قاعدة عسكرية كبيرة في قطر ، توقفت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مضيفيها بشأن علاقاتها مع إيران وحزب الله.

ويريد الخبراء التحقيق في هذه الروابط لأن حزب الله اللبناني قد تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أحبط التحالف العربي في اليمن الشهر الماضي، عددًا من هجمات الطائرات المسيرة، حيث اعترض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه جيزان بالسعودية، وصد هجوم جوي آخر أدى إلى اندلاع حريق بالقرب من مركز توزيع النفط التابع لشركة أرامكو على ساحل البحر الأحمر.