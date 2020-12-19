نتائج الفحوصات مطمئنة.. طبيب ماكرون يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف طبيب الرئاسة الفرنسية عن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال كبير أطباء الإليزيه في بيان إن حالة ماكرون "مستقرة" مقارنة بما كان عليه يوم الجمعة، موضحا أن نتائج الفحوصات مطمئنة.

وذكر طبيب ماكرون في بيانه أن الرئيس الفرنسي لا يزال يعاني من أعراض الإرهاق والسعال الجاف وآلام الجسم، لكن ذلك لا يمنعه من أداء واجباته.

وأضاف أنه يتم إجراءات الفحوصات السريرية لماكرون بشكل منتظم، وكانت نتائجها مطمئنة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في يوم الخميس إصابة ماكرون بالفيروس، موضحة أنه يخضع للعزل لمدة 7 أيام ويواصل نشاطه الرئاسي عن بعد، لكنه ألغى زياراته الخارجية المقررة خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمة مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا، أكد ماكرون أنه بصحة جيدة، لكنه يعاني من بعض الأعراض.