الرئاسة الفرنسية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم، السبت، أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقرة ونتائج الاختبارات مطمئنة.
في سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن ماكرون سيتوجه إلى لبنان فور تعافيه من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.
وقال الإعلام اللبناني، إنه رغم التشاؤم من تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، فإن باريس تؤكد موقفها ومبادرتها ولن يتغير شيء مع مرض ماكرون.
وأكدت الإدارة الفرنسية أنها تتمسك بزيارة لبنان فور تعافي ماكرون، لكن الاتصالات الفرنسية بالجانب اللبناني قائمة، خاصة أن الرئيس اللبناني ميشيل عون هاتف ماكرون للاطمئنان على صحته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل من وباء كورونا.
وذكرت مصادر فرنسية لوكالة "رويترز" أن ماكرون قد يتصل بعون لاحقًا.
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