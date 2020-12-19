حاكم دبى يطلق حسابه الرسمى على تيك توك | تفاصيل

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، اليوم، السبت، حسابه الرسمي على منصة «تيك توك» TikTok للتواصل الاجتماعي.

وقال بن راشد في حسابه على تويتر: "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي.. الأسرع نموًا في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع... نريد أن نكون حيث يكون الناس.. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي.. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".