الصحة السعودية: ندرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها

قال وكيل وزارة الصحة السعودية إن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها.

وأضاف: "قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام". وأوضح أنه ": إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء".

وتتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي، وزارة الصحة دعت الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة، ارتفاعا في أعداد المسجلين الذين تجاوز عددهم الثلاثمائة وخمسة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين مواطنين ومقيمين.

في حين أفادت وزارة الصحة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من ست مئة سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.