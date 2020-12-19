الانتخابات المبكرة تحل الأزمة.. جعجع: لو كنت مكان الرئيس اللبناني لاستقلت

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أنه "على الدولة اللبنانية دعم الأسر المحتاجة ولا يحقّ لها مدّ اليد على جيوب الناس لدعمهم، ولذلك نحن ضدّ المسّ بالاحتياطي الإلزامي أي ودائع الناس".

وقال جعجع، في تصريح له اليوم: "الدعم كما عمل على أساسه في السنة الأخيرة جريمة لأنه تمّ تهريب قسم كبير الى سوريا، والقسم الآخر استفاد منه كبار التجار والمستوردين وقسم آخر استفاد منه من لا يحتاج إليه".

وعن كهرباء زحلة، أشار إلى أنه "ذا لم يُمدّد لشركة كهرباء زحلة، سيُصبح وضع الكهرباء في زحلة كوضع المناطق اللبنانية كافة".

وتابع جعجع، "أثبت تسلسل الأحداث أن المجموعة الحاكمة غير كفوءة وغير قابلة للحياة من جديد، وأصبحت الأزمة في الفترة الأخيرة أزمة صلاحيات مواقع في حين أنّ المعركة ليست معركة صلاحيات، والمشكلة ليست بين المسلمين والمسيحيين بل في الطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد الى ما نحن عليه".

ولفت إلى أن "الحلّ الوحيد هو حصول انتخابات نيابية مبكرة، كي تشكّل السلطة من جديد والأزمة اليوم هي أزمة رجالات غير موجودة".

وقال جعجع: لو كنت مكان رئيس الجمهورية ميشال عون لاستقلت، وعلى كلّ المجموعة الحاكمة التنحّي".

وأردف: "كفى الناس سجالات وجدالات لا طائل منها ومستعد لبحث أي نقطة مع أيّ سياسيّ، ولا أريد الردّ على كلام فرنجيّة على الإطلاق ولسنا مع تشكيل حكومة عاديّة أو حكومة وفاق وطني و"ما بتزبط الأمور على طريقة وداوني بالتي كانت هي الداء".