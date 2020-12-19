تقديرا للثورة السودانية.. حمدوك يصل جيبوتي لترؤس قمة طارئة

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إلى جيبوتي، لترؤس قمة طارئة لمنظمة إيقاد.

واختارت دول شرق ووسط إفريقيا، رئيس الوزراء السوداني لقيادة الدورة الحالية لإيجاد تقدير للثورة السودانية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة رقم 38 الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة على الأراضي السودانية، والأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي.

ويصادف اليوم الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة.