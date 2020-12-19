أفادت وسائل الإعلام النيجرية اليوم السبت، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية مساء الجمعة في شمال شرق نيجيريا، حيث كثّفت جماعة بوكو حرام مؤخرا هجماتها.
وقال العامل في المجال الإنساني أبو بكر محمد بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو: "نقلنا ثلاث جثث وشخصين مصابين بجروح بالغة".
وأكد المسؤول في ميليشيا موالية للحكومة إبراهيم ليمان الحصيلة مشيرا إلى أن المراهقة البالغة 17 عاما فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نفذته انتحارية.. مقتل 3 أشخاص في تفجير بشمال شرق نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.