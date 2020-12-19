مواصلا عجرفته.. أردوغان: تركيا لن تخضع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إدارته عازمة على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبدا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الحكومية عن أردوغان قوله "أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا سنخيب آمالكم دوما",

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في اتصال هاتفي مع ميركل "هناك فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد، لكن بعض الدول تحاول خلق أزمة لتخريب هذه الأجندة الإيجابية".

وفرض الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي عقوبات على تركيا بسبب أفعالها الأحادية واستفزازاتها المتواصلة في شرق البحر المتوسط، والاعتداء على حقوق اليونان وقبرص.