وزير الصحة الروسي: نخطط لتطعيم 60٪ من السكان بلقاحات ضد كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - تخطط السلطات الطبية في روسيا، لتطعيم حوالي 60٪ من السكان البالغين في روسيا بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي برنامج تلفزيوني، قال وزير الصحي الروسي ميخائيل موراشكو: "نخطط لتطعيم، 60٪ من السكان البالغين بلقاحات ضد كوفيد"، مؤكدًا أن الصناعة الروسية قادرة على تلبية احتياجات روسيا، من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الروسي: "الطاقات الإنتاجية كبيرة جدا اليوم، ونحن على ثقة من أن هذه الطاقات الإنتاجية، قادرة على تغطية احتياجات بلادنا".

وأوضح الوزير الروسي، أنه تم تسجيل في روسيا حالات منفردة لتكرار الإصابة بعدوى فيروس كورونا.