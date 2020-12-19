دكتوره خلود في الصور بعد العملية غير الدكتورة خلود بعد التجميل ودهشة الجمهور

جاءت دكتوره خلود تطمئن جمهورها بعد العملية الأخيرة التي أجرتها من أجل تجميل الأنف، وذلك بعد أن انتشرت صور الدكتورة خلود قبل التجميل وعقب عليها الكثير من الجمهور وعن ما ستكون عليه بعد تلك العملية التي أجرتها من أجل تجميل الأنف وكانت قد شاركت فيديوهات توضح هذه العملية في إطار تحضيراتها لعيد ميلادها القادم، ولامتلاكها الكثير من الجماهير، فقد جذبت الأنظار علي موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر’’ وذكر البعض أنه لم يتعرف عليها في البداية بعد رؤية الصور نتيجة التغيرات الكبيرة التي أجرتها في ملامحها، وأن الجمهور عقب بأنها قامت بعملية تجميل أنف وشد لمنطقة العين أيضاً، وكانت تعقيبات الجمهور مثل، “مش عارف مين قانعن انو كل الناس اللي عندن الانف الصغير والعيون المسحوبة والشفايف المليانه يعني شي كتير حلو!”..”تغير وجهها مرره”..”بلا كذب هاي مو خلود الي في الفيديو يمكن وحدة عملت عملية تجميل زيها”.

الدكتورة خلود قبل التجميل

كانت دكتورة خلود قبل عملية التجميل تظهر بأنف كبير قليلاً مع عيون مناسبة، ولكن بعد أن قامت بمشاركة الصور لها داخل المستشفي، قد أظهرت هذه الصور الدكتوره خلود بوجه منتفخ وأزرق حول منطقة أسفل العين نتيجة العملية وعلقت “رح أكشف كل التفاصيل قريباً لما أتحسن شوي وأصير جاهزة” وذلك ما تستعد لكشفه خلال عيد ميلادها، ويظهر لنا من الفيديو الذي نشرته كافة هذه التفاصيل.

دكتوره خلود قبل وبعد التجميل

كانت الفاشنيستا الدكتوره خلود تمتلك مظهراً مختلفاً، ومع خضوعها لفحص كورونا قد اكتشفت أنها تعاني من انحراف في الأنف بالصدفة، وذلك ما استدعي خضوعها للعملية من أجل التجميل، وقد عقبت الدكتورة علي الجمهور وعلي تساؤلات الكثيرين عن سبب تغطية أُذنيها بالشاش الطبي، وعلقت”اضطروا ياخذون غضروف من أذني ووضعوا في أنفي”، وهو ما يبدو منطقياً نتيجة حجم أنفها الصغير. إلا أن الجمهور شكك أنها خضعت لعمليات تجميل أخرى من بينها عملية خاصة بحجم الأُذن، لكن خلود ضربت بهذه الأخبار عرض الحائط عن طريق إثبات هذا بالفيديو.