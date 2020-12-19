تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2021 لأقوى برامج الأطفال

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات والتي تعرض أقوى برامج الأطفال فضلاً عن حلقات Tom and jerry التي علمت في أذهاننا جميعاً منذ الصغر ولا تزال تحظى بنسب مشاهدة عالية لكل أفراد الأسرة، حيث تعد كقصص مسلية ترسم الضحكة على وجوه العائلة حين تشاهد مطاردة القط والفأر الصغير وحيله في ايقاع القط في مقالب كثيرة تعبر عن مغامرات شيقة تأخذنا لعالم الطفولة البريئة بعيداً عن الأجواء والأحوال الجارية، فيما تعرض قناة توم وجيري برامج لتعليم الأطفال الحروف الإنجليزية والعربية والكلمات والأرقام وكيفية العد وذلك من خلال كرتون متحرك بأفضل تقنية لعرض الصور، وتسعى لجمع ما بين تعليم الأطفال والترفيه في نفس الوقت.

قناة توم وجيري الجديد 2021 للأطفال

يتم بث قناة توم وجيري على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى الفواصل بين الحلقة والأخرى يكون أغاني حروف وأرقام باللغة الإنجليزية من أجل متابعة حلقات القط والفأر الصغير بجانب التعليم، وتعد هذه القناة ضمن قنوات الأطفال التي تحظى بأعلى نسب المشاهدة، نظراً لعرض حلقات توم وجيري طوال اليوم دون انقطاع.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2021

التردد 11355.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الاستقطاب أفقي.

قوم بالبحث على جهاز الريسيفر لديك.

ثم أدخل التردد، حدد معدل الترميز حتى يكون 27500.

اضبط معدل تصحيح الخطأ و الاستقطاب أفقي.

ثم اضغط بحث سوف يتم تحميل القناة.

طريقة ضبط تردد قناة Tom and jerry على جهاز الاستقبال