الاستعلام عن الخروج والعوده في المملكة العربية السعودية برقم الاقامه

الاستعلام عن الخروج والعوده ، والتي تعتبر احد اهم الخدمات التي دائما ما يتم البحث عنها من قبل الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث من خلال الاستعلام عن تاشيره الخروج والعوده يمكنهم معرفة صلاحية التأشيرة منتهيه أم ساريه، وتقوم وزارة الداخلية السعودية بتقديم خدمة الاستعلام عن الخروج والعوده برقم الاقامه عن طريق موقع ابشر الإلكتروني، حيث يقوم الموقع بتقديم عدد كبيره من الخدمات الهامة يأتي في مقدمتها الاستعلام عن صلاحية الاقامه، وتعتبر الاستعلام عن الخروج والعوده برقم الاقامه من ضمن اهم الخدمات التي يقدمها نظام ابشر، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة عن خطوات الاستعلام.

الاستعلام عن الخروج والعوده

دائما ما تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم افضل الخدمات سواء للمواطنين أو المقيمين، ولهذا نجد أن الخدمات الإلكترونية تقوم بتقديم عدد كبير من الاستعلامات تأتي في مقدمتها استعلام عن الخروج والعوده برقم الاقامه، وليس فقط هذه الخدمة ولكن هناك أيضا خدمات اخرى مثل الاستعلام عن خروج النهائي، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الخروج والعوده.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده

من خلال الدخول على ابشر وزارة الداخلية يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده برقم الاقامه، ولا يتطلب الذهاب إلى ديوان الوزارة أو الجهات الحكومية للاستعلام، ولكن من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح تستطيع معرفة تفاصيل تأشيرة الخروج والعوده.

أولا عليك الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية.

عليك باختيار الجوازات اعلي الصفحة.

قم بالنقر على الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده.

قم بكتابة رقم الاقامه في المكان المخصص لذالك.

قم بكتابة رقم هوية الكفيل الخاص بك.

قم بكتابة الرمز المرئي الموجود أمامك على الشاشة.

قم بكتابة رقم التأشيرة الخاصة بك.

انقر على كلمة عرض.

خدمات موقع ابشر الإلكتروني

هناك عدد من الخدمات التي يقدمها موقع نظام ابشر التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، وسوف نعرض لكم هذه الخدمات بالتفاصيل وهى كالتالي.

الاستعلام برقم الإقامة عن هوية مقيم استعلام عن تجديد اقامة وافد الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة استعلام عن هوية مقيم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده.

بهذا نكون وضحنا جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية، وأيضا وضحنا خطوات الاستعلام عن الخروج والعوده.