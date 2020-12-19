دائما ما تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم افضل الخدمات سواء للمواطنين أو المقيمين، ولهذا نجد أن الخدمات الإلكترونية تقوم بتقديم عدد كبير من الاستعلامات تأتي في مقدمتها استعلام عن الخروج والعوده برقم الاقامه، وليس فقط هذه الخدمة ولكن هناك أيضا خدمات اخرى مثل الاستعلام عن خروج النهائي، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الخروج والعوده.خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده
من خلال الدخول على ابشر وزارة الداخلية يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده برقم الاقامه، ولا يتطلب الذهاب إلى ديوان الوزارة أو الجهات الحكومية للاستعلام، ولكن من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح تستطيع معرفة تفاصيل تأشيرة الخروج والعوده.
- أولا عليك الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية.
- عليك باختيار الجوازات اعلي الصفحة.
- قم بالنقر على الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده.
- قم بكتابة رقم الاقامه في المكان المخصص لذالك.
- قم بكتابة رقم هوية الكفيل الخاص بك.
- قم بكتابة الرمز المرئي الموجود أمامك على الشاشة.
- قم بكتابة رقم التأشيرة الخاصة بك.
- انقر على كلمة عرض.
هناك عدد من الخدمات التي يقدمها موقع نظام ابشر التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، وسوف نعرض لكم هذه الخدمات بالتفاصيل وهى كالتالي.
- الاستعلام برقم الإقامة عن هوية مقيم
- استعلام عن تجديد اقامة وافد
- الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة
- استعلام عن هوية مقيم
- الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده.
بهذا نكون وضحنا جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية، وأيضا وضحنا خطوات الاستعلام عن الخروج والعوده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن الخروج والعوده في المملكة العربية السعودية برقم الاقامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.