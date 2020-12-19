تكافل الراجحي للتأمين 1442 خدمات Al Rajhi Takaful التأمين الصحي والسيارات والزيارة

تكافل الراجحي للتأمين 1442 من الخدمات الإلكترونية التي وضعها مصرف الراجحي مباشر عبر موقعه الإلكتروني، حيث خصص رابط الراجحي Al Rajhi Takafulk وذكر به معلومات التأمين الصحي والذي حاز على ثقة مليون عميل، والتقديم عليه يتم على مدار الساعة من الخدمة الإلكترونية، وذلك يُعد ضمن الحلول الميسرة لتقديم أفضل خطط تأمينية للعملاء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،وتتضمن الحلول التأمينية في مصرف الراجحي التأمين الصحي، والسفر، والمركبات، ومع اهتمام موقع ثقفني بتقديم خدمات البنوك وما يهم المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم الراجحي للأفراد، وكيفية الدخول لموقع مصرف الراجحي مباشر والتقديم عبر الإنترنت.

تكافل الراجحي للتأمين 1442

خدمات كثيرة يقدمها بنك الراجحي أونلاين مباشر لعملاءه، حيث يتمكن العميل في ثواني من فتح حساب جاري الراجحي، ومن الموقع الإلكتروني للبنك يتم معرفة خطوات تقسيط سيارات الراجحي،ومن يريد شراء بيت بالتقسيط يستطيع عبر خدمة الراجحي مباشر للأفراد، والتقديم للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بالخطوات بطريقة سهلة، تلك خدمات إلكترونية بالإضافة إلى الحلول التأمينية 1442.

تكافل الراجحي للتأمين الصحي 1442

يقدم بنك الراجحي المباشر خدمة التكافل الصحي، وذلك من خلال وثيقة صاحب العمل الموحدة وهي تأمين صحي للشركات والمؤسسات، والتي من خلالها يقدم صاحب العمل وثيقة تأمين صحي إلزامية، والتي تشمل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني طبقا للقرار 103 بتاريخ 6/ 7/ 2016 من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

نموذج وثيقة التأمين الصحي

يتم الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة بسهولة من موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وعبر رابط نموذج وثيقة التأمين الصحي الراجحي يتطلب تعبئة بيانات معينة، مع تحميل ملفات للوثيقة لاستكمال تسجيل عامل في الوثيقة وأفراد أسرته المشمولين بالتأمين الصحي، وهذه صورة الوثيقة المطلوبة استكمال بياناتها وإرسالها لموقع مصرف الراجحي.

وتشمل البيانات المطلوبة تعبئتها:

بيانات المؤمن له

تفاصيل المشترك

تفاصيل السعر

تفاصيل الدفع

كم سعر تكافل الراجحي للتأمين الطبي

تختلف اسعار التأمين الطبي بحسب عمر المؤمن عليه، وكذلك الخدمات التأمينية التي يشملها عقد التأمين والفئات السعرية نوضحها في الأتي:

سعر الخدمة التأمينية للعمر ما بين (31-35) عام تصل إلى 235 ريال سعودي

الأعمار ما بين (46-50) عام تكون سعر الخدمة التأمينية 295 ريال سعودي

بينما الأعمار ما بين (51-55) عام تصل الخدمة التأمينية إلى 2000 ريال سعودي

والأعمار ما بين (56-60) عام تصل إلى 3000 ريال سعودي.

المستشفيات التي تغطي التأمين التكافلي

وضع مصرف الراجحي دليل مستشفيات تكافل الراجحي للتأمين، وتم تحديدها بحسب نوع التأمين، حيث يوفر بنك الراجحي لعملاءه اكثر من 1100 مقدم خدمة طبية، ومن الرابط السابق يمكنك تحديد الموقع واختيار الخدمة الطبية الأقرب لإقامتك وتواجدك.

خصصنا هذه المقالة حول تأمين التكافل الصحي، وسيتم وضع تأمين الزيارة وكيفية التقديم على تأمين المركبات تباعاً، ومن لديه استفسار يترك تعليق ما يريد معرفته حول خدمات المصرف الإلكتروني الراجحي مباشر، وخدمات تكافل Al Rajhi Takaful.