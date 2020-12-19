"القارب المنكوب".. الأمواج تلقي جثث مصريين بينهم أطفال

عثرت السلطات الأمنية المصرية على جثث 7 مواطنين قبالة السلوم غربي البلاد، وذلك إثر غرق قارب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط، كما جرى العثور على جثث 3 أطفال مصريين عند سواحل ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشفى السلوم العام استقبل 7 جثث لمصريين غرقوا وألقت بهم الأمواج على شاطئ مدينة السلوم العام خلال محاولتهم القيام برحلة هجرة غير شرعية.

كما جرى العثور على 3 أطفال مصريين، من الذين لقوا مصرعهم غرقا وقذفتهم مياه البحر عند سواحل ليبيا.

وجاء حادث المركب الأخير ليتواصل نزيف ضحايا المهاجرين غير الشرعيين، فقبل نحو شهر قتل نحو 100 غرقًا بمركب كان يقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي الليبية.

ولطالما حذرت تقارير حقوقية دولية عدة من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، البلد الذي تحول خلال السنوات العشرة الماضية إلى قبلة وبوابة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.

وتستغل عصابات تهريب البشر في ليبيا حالة الفوضى والفراغ الأمني إثر سنوات الاضطرابات المندلعة منذ عام 2011، والتي أطاحت بنظام معمر القذافي.