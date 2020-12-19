نواب بريطانيا يحذرون: المملكة غير مستعدة لـ بريكست

جدة - نرمين السيد - حذر نواب بريطانيون، اليوم السبت، من أن المملكة المتحدة لم تستعد بعد لتنفيذ البريكست، مؤكدين فى تقرير نشر اليوم أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير بريكست بسلاسة.





وبحسب "فرانس برس"، يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون، اليوم السبت، محادثات الساعات الأخيرة لأجل التوصل إلى اتفاق تجارى لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، إلا أنهم مازالوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحرى. وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حذر أمس الجمعة، من أن "الوضع يبدو صعبا وثمة هوة ينبغى ردمها"، مضيفًا: "بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح اصدقاؤنا فى الاتحاد الأوروبى، شيئًا ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوربية الموحدة".

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