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جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"، شدد واينر على أن دور الأطراف الخارجية يقتصر على مساعدة الليبيين للوصول إلى حلول شاملة لتلبية احتياجات الشعب الليبى ومساعدته.
وحسبما نقلت قناة "218 الليبية"، أشار المبعوث الأمريكى السابق إلى ليبيا، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دوراً للأطراف الخارجية فى تعزيز الصراع، قائلاً إن "هذا الأمر يفعله كثيرون".
وقال واينرـ إن الهدف من الجهود الدبلوماسية الحالية هو رؤية ليبيا خالية من الحرب والصراع والقمع، من قبل أى قوة أو شخص، أجنبى أو محلى، مضيفًا أنه من حق الليبيين العيش بسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبعوث واشنطن : لن ننصب أى شخص لرئاسة ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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