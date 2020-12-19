مبعوث واشنطن : لن ننصب أى شخص لرئاسة ليبيا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"، شدد واينر على أن دور الأطراف الخارجية يقتصر على مساعدة الليبيين للوصول إلى حلول شاملة لتلبية احتياجات الشعب الليبى ومساعدته.

وحسبما نقلت قناة "218 الليبية"، أشار المبعوث الأمريكى السابق إلى ليبيا، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دوراً للأطراف الخارجية فى تعزيز الصراع، قائلاً إن "هذا الأمر يفعله كثيرون".

وقال واينرـ إن الهدف من الجهود الدبلوماسية الحالية هو رؤية ليبيا خالية من الحرب والصراع والقمع، من قبل أى قوة أو شخص، أجنبى أو محلى، مضيفًا أنه من حق الليبيين العيش بسلام.