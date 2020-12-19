طبيب ماكرون : حالة الرئيس مستقرة ونتائج الاختبارات مطمئنة

جدة - نرمين السيد - أكد قصر الإليزية فى فرنسا، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مستقرة والنتائج مطمئنة عن أمس الجمعة، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس الماضى، حسبما نقلت "رويترز".





وفى بيان رسمى، نقل الإليزية عن طبيب ماكرون، جان كريستوف بيروشون، أن الرئيس الفرنسى الذى يتواجد فى الحجر بمقر إقامته فى "لا لانترن" فى فرساى بالقرب من العاصمة باريس، لايزال يظهر نفس أعراض مرض كورونا من "تعب وسعال وألم فى العضلات"، إلا أنها أعراض عادية لا تمنعه من ممارسة مهام عمله.

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