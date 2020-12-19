الرئيس القبرصي أوائل المتطوعين للحصول على لقاح كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، اليوم السبت، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس سيكون من أوائل المتطوعين للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 في قبرص لتشجيع المواطنين لتلقي اللقاح.

وقال كوشوس لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، إن "الرئيس سيقوم بما فعله عدد كبير من قادة الدول الأخرى"، موضحا أن الرئيس القبرصي سيكون من أوائل المواطنين لتلقي اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة القبرصية أنه بذلك سيقوم الرئيس بإرسال رسالة إيجابية لكافة المواطنين للحصول على اللقاح وضمان صحتهم وإثبات أن اللقاحات آمنة.