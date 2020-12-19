إيران ترفض طلبًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تعرف عليه

قال سفير إيران والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب عبادي: إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الصفقة النووية، لا يتطلب وثيقة منفصلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متفرقة.

ذكر غريب عبادي في بيان نُشر على تويتر: "كما قلت من قبل ، فإن الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مراقبة الإجراءات الطوعية المتعلقة بالمجال النووي والتحقق منها على النحو المفصل في خطة العمل الشاملة المشتركة وتقديم تحديثات واقعية منتظمة في هذا الصدد".

وفي إشارة إلى الملاحظات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رد المسئول الإيراني:"إن تقديم أي تقييم حول كيفية تنفيذ الالتزامات (مثل الإشارة إلى خرق) هو أمر خارج عن ولاية الوكالة تمامًا وينبغي تجنبه".

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل جروسي ، في وقت سابق ، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية عكس انتهاكات إيران.

حول ها قال غريب عبادي إن هيئة الطاقة الذرية لعبت دورها خلال المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف أن "التزامات الأطراف ومهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمت صياغتها بدقة والاتفاق عليها وكل جانب يعرف ما يجب فعله لتنفيذ الاتفاق".

وأشار إلى أنه لن يكون هناك إعادة تفاوض بشأن الصفقة وفي حال إعادة إحيائها فلا داعي لوثيقة جديدة حول دور الوكالة.

وقال "ليس من الضروري تعقيد الوضع".

لكن الخبراء ودول المنطقة وأمريكا يؤيدون تهدئة الأمور مع إيران بإجبارها على توقيع اتفاق نووي جديد يتلافى أخطاء الاتفاق الحالي الذي وقع في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.