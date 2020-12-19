بشرى جديدة.. مسئولة روسية تكشف وقت اختفاء وباء كورونا

شددت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، على احتمالية انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد خلال وقت قريب على بعد بضعة أشهر، وفق ماذكرت وسائل إعلام روسية.

واليوم السبت، قالت بوبوفا، إن انتهاء وباء كورونا في روسيا قد يكون قبل حلول الربيع.

وقالت بوبوفا: "أعتقد أن ذلك سينتهي مع حلول فصل الربيع أو قبل ذلك إن بذلنا جهدا لتنفيذ هذا الهدف. إنه أمر يتوقف اليوم على جهد كل منا".

سجلت روسيا 28552 حالة إصابة أخرى بـ Covid-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بارتفاع طفيف عن العدد السابق عليه الذي كان 28214.

وارتفع مجمل الاصابات 2791.220 ، بما في ذلك 49762 حالة وفاة و 2228633 حالة شفاء.

وتعد العاصمة موسكو ، المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد ، بعدما سحلت 6937 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الماضي ، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 722178.

تم إجراء أكثر من 84.9 مليون اختبار Covid-19 في جميع أنحاء روسيا.