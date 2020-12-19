مسئول باكستاني بارز زار إسرائيل سرا.. تعرف على التفاصيل

ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" اليوم السبت، أن مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، زار إسرائيل سرا أواخر نوفمبر الماضي.

وكشف عن الزيارة المزعومة لأول مرة "نور داهاري"، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز دراسات معهد "التيولوجيا الإسلامية لمكافحة الإرهاب" (ITCT) ومقره في بريطانيا.

وادعى "داهاري" على حسابه في "تويتر" أن مستشارا مقربا من خان لم يتم الكشف عن اسمه توجه من إسلام آباد عبر لندن إلى تل أبيب في 20 نوفمبر، ويرجح أن هدف الزيارة كان لقاء مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونقل رسالة أعرب فيها رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته في إقامة علاقات أوثق بين الدولتين.

هذا وأكدت الباحثة السياسية في جامعة ليستر، شاما جونيجو، عبر "تويتر" صحة هذه المعلومات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مصادر عسكرية باكستانية خاصة بها نفتها نفيا قاطعا.

علاوة على ذلك، زعم داهاري أن مسؤولين باكستانيين زاروا إسرائيل سرا عدة مرات في عهد رئيس الوزراء السابق نواز شريف في محاولة لتطبيع العلاقات.

ويأتي ذلك على خلفية تقرير أفادت فيه صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن مسؤولا من دولة إسلامية زار إسرائيل أواخر نوفمبر للتفاوض، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونفى عدد من أعضاء مجلس الوزراء وسلطة الطيران المدني الباكستانية صحة هذه التقارير.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها أنباء عن اتصالات سرية بين باكستان وإسرائيل، وسبق أن كشفت شركة "ويكيليكس" وثيقة تشير إلى أن مسؤولا عسكريا باكستانيا عقد اجتماعا مع قادة "الموساد".