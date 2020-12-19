السعودية تسجل 11 وفاة و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في السعودية، 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 360848 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة بالمملكة. وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6112 حالة. وأعلنت السعودية تسجيل 149 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 351722 حالة. في وقت سابق، قالت السلطات الصحية في السعودية إنها تدرس إصدار ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الجاري.

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