الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وسط الخرطوم.. فيديو

أطلقت الشرطة السودانية اليوم السبت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط الخرطوم. ويتظاهر السودانيون في الخرطوم وجهات أخرى من البلاد لتجديد المطالبة بتحقيق تطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية في ذكرى الثورة وبإسقاط الحكومة الانتقالية التي يعتبرونها فاشلة. وشوهدت حشود المتظاهرين وهي تحمل شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"سلمية..سلمية..ما بنقبل الدية" مضرمين النيران في إطارات عجلات السيارات. في رد فعلها، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش، وجدد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الوعود بـ "حماية الثورة السودانية ومكتسباتها" في مسعى لطمأنة المواطنين الغاضبين وتهدئة الخواطر مهنئا إياهم بالذكرى الثانية لثورتهم قائلا في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "في هذه الذكرى نجدد العهد بأن تظل قواتكم المسلحة الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها".

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