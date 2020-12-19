صحيفة: مليارات قطر تنقذ تركيا من العقوبات الدولية

ذكر تقرير نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أنه في ظل تصاعد العقوبات الدولية ضد تركيا، يعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على المليارات القطرية واستثمارات الدوحة في بلاده، لتظل أنقرة واقفة على قدميها، في وقت تتهمه المعارضة ببيع ثروة البلاد.

يثير الكرم القطري الزائد تجاه نظام أردوغان إزعاج الكثيرين في تركيا، حيث تسخر أوساط المعارضة من الأمر، متحدثين عن أن الأتراك "باعوا الليل إلى القطريين"، في إشارة إلى الاستيلاء القطري على كل شيء في البلاد.

تشير الصحيفة في تقريرها إلى عشرات الاتفاقيات الموقعة بين قطر وتركيا بملايين الدولارات في مختلف القطاعات، من البنوك إلى التجارة والصناعة والغذاء فضلا عن التعاون الأمني والعسكري.

وأوضحت أن شهر العسل بين الدوحة وأنقرة يغضب المعارضة التركية التي تندد ببيع ثروات البلاد وغياب الشفافية في المعاملات، حيث تم بيع 10% من أسهم بورصة أسطنبول إلى قطر، الشهر الماضي، ما أثار ضجة واسعة.

وأثار عقد الصفقات مع قطر قلق المعارضة في تركيا، حيث أكد كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أنه تم إعفاء شركة قطرية بشكل مفاجئ من ديون تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون دولار، موضحا أن كل شيء في البلاد معروض للبيع.

وتابع المعارض التركي "لا تتفاجأ إذا علمنا أن نصف القصر الرئاسي قد تم بيعه إلى قطر أيضا".

ويوضح التقرير أنه في ظل تفاقم أزمات الاقتصاد التركي، وفرض عقوبات أوروبية وأمريكية ضد أنقرة، يبدو أن الاستثمارات القطرية نعمة بالنسبة لتركيا، حيث أنفقت الدوحة 15 مليار دولار على الأقل لدعم الاحتياطي الأجنبي التركي في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.

وينتقد خبراء احتلال قطر المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات في تركيا، حيث وصلت إلى هذه المرتبة في غضون 5 سنوات فقط بموجب تحالف النظام القطري مع نظام أردوغان، حيث يتشارك الطرفان في دعم تيارات الإسلام السياسي وتمويل التنظيمات الإرهابية.

ويقول المحلل الاقتصادي مصطفى سونميز إن النظام القطري مخلص جدا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وسيدعم الحكومة مهما كان التطور السياسي في البلاد.

وأضاف أن حزب أردوغان يستفيد بكل تأكيد من خلال تقديم الاستثمارات القطرية باعتبارها ترجمة لبرنامج الإصلاح الحكومي الخاص به.

وزاد التعاون القطري التركي منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017 بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا أكثر من 22 مليار دولار.