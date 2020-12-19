نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية لمناقشة موازنة 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، إلى تعظيم انتاج النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية لدعم الخزينة والاقتصاد الوطني.

وأكد إسماعيل في بيان: "أهمية تعظيم الانتاج الوطني من النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني".

وطالب بضرورة التعجيل بمشاريع تحسين مواصفات النفط الخام لأهمية ذلك في عملية تسويقه في الأسواق العالمية.

وشدد على منح الأولوية للعمالة المحلية في المشاريع والحقول النفطية والاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون معا تنفيذا للأهداف المشتركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد.