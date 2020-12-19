نتيجة كلية الشرطة 2020 لخريجي الحقوق والثانوية وأعداد المقبولين

نتيجة كلية الشرطة 2020 ، بَعد حالة من القلق عاشها الطُلاب المُتقدمين للالتحاق بَكلية الشرطة، تم الإعلان عن النَتيجة للطُلاب المقبولين في الدفعة الجديدة لطلبة كُليات الشرطة من الثانوية العامة، وخريجي الحقوق، والمؤهلات الجامعية لَعام 2021-2020.

نتيجة كلية الشرطة 2020

تم انعقاد مؤتمر صحفي بَمقر أكاديمية الشرطة، أعلن وزير الداخلية أنه سَيتم قَبول دُفعة جديدة من الطُلاب، وفي خلال ذَلك المؤتمر تَم عرض كل مراحل القبول، والاختبارات التي تَم اجتيازها من قَبل المُتقدمين.

ولقد تَم الإعلان عن عدد المُتقدمين من الطُلاب سواء خريجي الحقوق، أو الثانوية العامة، ومن خريجي الحقوق، ومن التخصصات الجامعية، وما يُعادلها (55226) طالب، كانت مُتمثلة في (39767) من الثانوية العامة، وبلغ عدد خريجي الحقوق (10027).

ولقد صرح سيادته أنهم قد اجتازوا كل الاختبارات، واستيفاء كل الشروط اللازمة التي تُساعدهم على تَحمل كل أعباء وظيفة الشرطة، حتى أنه أيضًا تَم الاستعانة بالتَكنولوجية الحديثة، حتى تَكون نتائج الاختبارات مَوثوقًا منها، ولا يُوجد فيها تَلاعب على الإطلاق.

ونَوه هذا الأمر حتى يَعلم الجميع أنه لم يَتم تَدخل أي عنصر بَشري في كَتابة النتائج، التي جاءت كالآتي:-

بَلغ عدد المُتقدمين لَكشف الهيئة 14075.

المُستهدف 2806.

1150 الثانوية العامة وما يُعادلها.

456 من المُؤهلات الجامعية.

1200 من خريجي الحقوق.

وفي خلال المؤتمر تَم استعراض فيلمًا تَسجيليًا للطُلاب أثناء خضوعهم لتدريبات التي وضعتها لهم كلية الشرطة، والتي تٌوضح مَدى تَمكنهم من إمكانيات بَشرية وتَكنولوجيا، تٌساعدهم في التأهل حتى يَكون زُخرًا للوطن، ورجال شرطة أقوياء يَستطيعون التَصدي للإرهاب وأعداء الوطن.

طريقة الاستعلام عن نَتيجة المَقبولين في كلية الشرطة

يَبحث المُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، عن طريقة الاستعلام عن النَتيجة التي تَتم عن طريقة الدخول على رابط الموقع الرسمي لكلية الشرطة، ثم المرور بَهذه الطريقة:-

يَجب كَتابة الرقم القومي للمُتقدم.

ثم كَتابة رقم المَلف الخاص بالطالب.

ثم الضغط على دخول والانتظار دقائق لحين تَحميل البيانات.

والجدير بالذكر أن سيادة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مٌساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، أعلن أنه سَيتم تَعريف الطُلاب المُتقدمين بالنَتيجة عبر إرسال رسالة نَصية، أو اتصال هاتفي على أرقام هواتفهم التي تَم تَسجيلها أثناء التَقديم.