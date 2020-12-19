أسرع قرض بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر للسعودي والمقيم من شركة مرابحة مرنة

أسرع قرض بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر يأتي ضمن مجموعة من القروض المتميزة التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب الحصول على القرض وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب التمويل،وتعتبر شركة مرابحة مرنة واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة وذلك نظراََ لما تقدمة الشركة من منتجات تمويلية تناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشآت صغيرة ومتوسطة،كما توفر الشركة حلول تمويلية مميزة للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أسرع قرض بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل فوري وسريع للأفراد دون الحاجه إلى وجود كفيل ومبالغ تمويلية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي وذلك من أجل تحقيق الاحتياجات الشرائية للعميل سواء من أجل شراء سيارة أو من أجل شراء أي سلعة تأجيرية كالآت أو معدات وذلك لأصحاب المنشآت لأصحاب،كما توفر الشركة للعملاء فرصة الحصول على هذا التمويل من خلال متطلبات ومستندات بسيطة بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ جميع إجراءات طلب التمويل ،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب أسرع قرض بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر من شركة مرابحة مرنة داخل المملكة العربية السعودية.

قرض فوري مصمم طبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة. توفر شركة مرابحة مرنة التمويل بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي. لا يحتاج هذا القرض السريع المتاح لدي شركة مرابحة مرنة إلى وجود كفيل. توفر الشركة التمويل بدفعات ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل. إجراءات سريعة لتنفيذ طلب الحصول على قرض شركة مرابحة مرنة بدون كفيل. تتيح الشركة للعميل فرصة شراء السيارة من جميع المعارض والوكالات.

توفر شركة مرابحة مرنة التمويل الفوري للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً. يشترط أن يكون الشخص المتقدم لطلب التمويل من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة. الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي شهرياً. الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص يجب ألا يقل عن 6000 ريال سعودي. فترة الخدمة في العمل يشترط ألا تقل عن شهر واحد وذلك للعاملين في القطاع الحكومي. إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو صورة من الأقامة لغير السعودي.

خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

يقدم العميل عرض سعر السيارة المراد تمويلها.

كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم.

العنوان الوطني للمتقدم.

رخصة القيادة الخاصة بالمتقدم ويشترط أن تكون سارية.

شروط الاستفادة من التمويل الفوري المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون كفيلالوثائق والمستندات المطلوبة