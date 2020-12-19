حديث كورونا.. ماكرون يهاتف تبون

أكد مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون، "المصاب" بكورونا، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، السبت.

ويعد هذا هو أول اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين منذ دخول الرئيس تبون إلى المستشفى من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تبادل الرئيسان الأخبار عن صحتهما وتمنيا لبعضهما البعض الشفاء العاجل.

كما ناقشا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى قريبا بشأن هذه الموضوعات.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة، مضيفة أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة.

وتابعت الرئاسة في بيان "الحالة الصحية للرئيس مستقرة بالمقارنة مع يوم الجمعة. ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19ولا تمنعه من القيام بالتزاماته".

وكان ماكرون قد قال، الجمعة، إنه بحالة جيدة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه يعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد خارج العاصمة باريس.

وأضاف، في مقطع فيديو على تويتر، أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة".