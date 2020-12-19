البيان المشترك للاجتماع التشاورى الثلاثى حول القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها فى مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وشددوا على أن القضية الفلسطينية هى القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط فى العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وأكد الوزراء على ضرورة حث اسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنبًا إلى جنب فى سلام وأمان وازدهار.

واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود فى عملية السلام، وإيجاد أفق سياسى حقيقى للتقدم نحو السلام العادل.

كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولى للتصدى للإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضى، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولى وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.

وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائى يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التى تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم.

وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس فى حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التى تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.

وثمّن الوزراء الدعم الذى يقدمه الأشقاء والشركاء فى المجتمع الدولى للوكالة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز فى موازنة الوكالة، وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممى.

وشددوا على أهمية استمرار الوكالة فى تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممى إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفى سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار فى دعم هذه الجهود الخيرة.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطينى حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق فى هذه المرحلة الحساسة.

وشكر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين جمهورية مصر العربية على استضافة اللقاء وعلى حسن التنظيم وطيب الاستقبال.