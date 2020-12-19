الصين تتعقب سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان‎

قال الجيش الصيني إنه تعقب سفينة حربية أمريكية لدى مرورها من مضيق تايوان، اليوم السبت، مضيفا أن مثل هذه المهام ترسل ”نظرات غزل“ لمؤيدي استقلال تايوان.
ويثير الدعم الأمريكي المتزايد للجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا منها، غضب بكين، ويشمل مبيعات السلاح وإبحار السفن الحربية في مضيق تايوان؛ مما يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت البحرية الأمريكية، إن المدمرة ”يو.إس.إس ماستين“ المسلحة بصواريخ موجهة، عبرت مضيق تايوان عبورا روتينيا، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، وفقا للقانون الدولي.
وأضافت: ”يشير مرور السفينة في مضيق تايوان، إلى الالتزام الأمريكي بمرور حر ومفتوح في منطقة المحيط الهادي- الهندي“.
وهذا هو الإبحار الثاني عشر للبحرية الأمريكية في المضيق، هذا العام.
وقال الجيش الصيني في بيان أصدرته قيادة المنطقة الشرقية، إن قواته الجوية والبحرية ”تعقبت وراقبت“ السفينة خلال إبحارها.
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