بشرة خير.. روسيا تتوقع انتهاء وباء كورونا قبل الربيع

لم تستبعد رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، انتهاء وباء كورونا في روسيا قبل حلول الربيع القادم.
وقالت بوبوفا - في تصريح صحفي، اليوم السبت، لفيلم وثائقي بعنوان "الفيروس الخطير - السنة الأولى" - "أعتقد أن الوباء سينتهي مع حلول فصل الربيع أو قبل ذلك، إذا بذلنا جهدا لتنفيذ هذا الهدف"، مضيفة أن "هذا الأمر يتوقف اليوم على جهد كل منا".
وكانت بوبوفا قد أكدت - في وقت سابق - أن العمل جار في روسيا حاليا على تطوير 26 نوعا من اللقاحات ضد فيروس كورونا.
يُذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعرب عن ثقته في أن يسهل التطعيم باللقاحات مكافحة جائحة كورونا في بلاده، متوقعا أن يستمر الفيروس إلى درجة ما بعد التلقيح.
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